白天闖民宅偷現金與銀飾 屋主火大po網請大家幫忙捉小偷

台中市后里區昨天白天有民宅遭竊，被偷現金和銀飾共數萬元，被害人將竊嫌影像po在地方臉書社團，請大家幫忙找線索捉小偷；大甲警分局今天說明，已掌握事證，專案小組正全力追查中。

被害人在臉書社團「后里幫」po照片和監視器畫面，昨天上午11時，后里區后科路住家被偷，小偷疑破壞門後進入偷走現金與銀飾，被害人請網友幫忙轉傳畫面，協助找出更多線索，供警方查出小偷身分。

大甲分局今天說明，民眾於FB地方社團「后里幫」反映住家遭竊案，昨天上午11時，后里區民宅家中遭竊賊闖入，大甲分局后里分駐所獲報後，已於第一時間掌握相關作案事證，目前專案小組正全力追緝犯嫌中。

大甲分局表示，定會將犯嫌繩之以法、追緝到案，提醒有發現住家周邊出現陌生可疑車輛或人士，請直接撥打110通報。