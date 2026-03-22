聽新聞
0:00 / 0:00
就快到家了！台中霧峰男開車恍神擦撞路邊停車翻車「4輪朝天」
台中霧峰24歲楊姓男子今天凌晨開車返家途中，就在距離住家約700公尺處，疑因恍神撞上路邊停放的一輛轎車後，整輛車當場翻覆四輪朝天，所幸楊男自行脫困，奇蹟似地毫髮無傷，但仍飽受驚嚇。
今天凌晨1時4分，楊男駕車沿霧峰區福新路東往西方向行駛，行經事故地點時疑未注意車前狀況，直接撞上路邊停放車輛，強大撞擊力道讓車體失控翻覆，從現場畫面可見，轎車整輛倒扣在馬路中央，車頂嚴重受損，底盤與四個車輪朝上，場面怵目驚心。所幸楊男已自行從駕駛座爬出，沒有明顯外傷。
據了解，楊男當時距離住處僅約700公尺，疑因即將到家而放鬆警覺，才釀成這起翻車意外。
警方呼籲，駕駛人行車務必保持專注，切勿疲勞或分心駕駛，以確保自身及用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。