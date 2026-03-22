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一停再撞！國1楊梅段5車連環追撞 未保持安全距離釀3傷

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號北向70.5公里處楊梅路段昨深夜發生一起5車連環撞車禍，一名梁姓男子因大貨車故障停靠外側車道，遭後方許男駕駛的小客貨車追撞，隨後又引發後方三輛小客車因未保持車距連環推撞，共造成3人受傷送醫。警方呼籲如車輛發生故障時應盡量將車輛滑行至路肩，並於後方適當距離擺設警告標誌。

國道警方指出，23歲梁男昨晚10時54分駕駛大貨車行經楊梅路段，因車輛故障停放於平面道路外側車道，結果63歲許男駕駛小客貨車疑因未注意車前動態，撞擊該大貨車。

隨後，27歲涂女駕駛小客車疑因未保持安全距離，追撞許男駕駛小客貨車後停於平面內側車道，未料68歲劉男駕駛小客車發現前方涂女車輛停於內側車道隨即煞停，又釀後方31歲張男駕駛小客車疑因未保持安全距離追撞劉男及涂女小客車後停止於內側車道肇事。

警方表示，事故共造成3人受輕傷，梁男駕駛的大貨車內乘客1人頭部及手腳擦傷，事後自行就醫，許男全身多處擦挫傷、左腳骨折，送平鎮聯新國際醫院診治，涂女腦震盪、身體輕微擦傷，送楊梅宜仁綜合醫院診治，各車駕駛人酒測值皆為0，現場於今凌晨12時15分排除。

警方呼籲，用路人駕車時應注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，如車輛發生故障時應盡量將車輛滑行至路肩，並於後方50公尺以上擺設警告標誌，若於車道上須於後方100公尺以上，人員站至護欄外或車輛前方適當距離待援，並利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。

國1北向70.5公里處楊梅路段昨深夜發生5車連環撞車禍。圖／警方提供
國1北向70.5公里處楊梅路段昨深夜發生5車連環撞車禍。圖／警方提供

國1北向70.5公里處楊梅路段昨深夜發生5車連環撞車禍。圖／桃園市消防局提供
國1北向70.5公里處楊梅路段昨深夜發生5車連環撞車禍。圖／桃園市消防局提供

國1北向70.5公里處楊梅路段昨深夜發生5車連環撞車禍。圖／桃園市消防局提供
國1北向70.5公里處楊梅路段昨深夜發生5車連環撞車禍。圖／桃園市消防局提供

國1北向70.5公里處楊梅路段昨深夜發生5車連環撞車禍。圖／警方提供
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