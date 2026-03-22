高雄機車遭轎車擦撞女騎士慘摔畫面曝 警揭肇因雙方都有錯

陳姓男子3月6日傍晚駕車行經高市光華三路，擦撞同向的陳姓女子機車，導致陳撞及同向另一輛機車後慘摔在地，身體多處擦挫傷；警方事後對3方酒測，無人有酒駕行為，初判肇因為陳男及陳女當時疑超車未保持安全間隔肇禍。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，事發地在前鎮區光華三路，只見影片中一群機車騎士行駛在右方，左方一輛轎車突然要超車，擦撞右側一輛機車，導致女騎士慘摔在地。

前鎮警分局指出，該起車禍發生在本月6日傍晚4時40分許，當時陳姓男子（35歲）駕車沿光華三路西往東方向行駛，行經肇事路口，和同向行駛的陳姓女子（56歲）機車碰撞，導致陳女擦撞同向行駛的駱姓女子（65歲）機車。

陳女當場連人帶車摔倒在地，身體和手腳多處擦挫傷，送醫治療，幸無生命危險，陳男及駱女未受傷。

警方事後對3方酒測，均無酒精反應，初步分析肇事原因，陳男及陳女疑因超車未保持安全間隔；詳細肇事責任，仍待交通大隊分析研判。

陳姓男子3月6日傍晚駕車行經高市光華三路，擦撞同向的陳姓女子機車，致陳女慘摔在地受傷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」