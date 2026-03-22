高雄兩派人馬釣蝦場結帳酒後爆口角 5男1女打成一團全被逮

高市鳳山區釣蝦場今天凌晨1時許發生打架糾紛，2名陳姓男子酒後在大廳結帳時，和洪姓等3男1女互看不順眼，爆發口角，雙方扭打成一團，警方獲報出動快打部隊支援，抵達後，雙方多人頭、臉及手腳擦挫傷，將6人帶回查辦。

鳳山警分局調查，陳姓男子（45歲）和友人陳姓男子（41歲）昨深夜至鳳山區華興街某釣蝦場消費，今天凌晨1時許，2人酒後至大廳處結帳，適洪姓男子（31歲）和23歲的弟弟、友人張姓女子（30歲）及陳姓男子（28歲）也等候結帳。

陳男2人誤以為對方看他們不順眼，出言侮辱，雙方爆發肢體衝突，店家報警；警方出動快打部隊前往處置。

警方到場後，雙方已被店家和其他消費者拉開，但仍有相互叫囂情況，陳男2人因不敵3男拳腳相向，頭、臉及手腳多處擦挫傷，洪男這方3人手腳也有輕微擦挫傷。

由於公共場所鬥毆，警方將兩派6人全數帶回，由於雙方事後均提出傷害、恐嚇及妨害自由告訴，全案於訊後依妨害秩序、傷害、恐嚇及妨害自由等罪嫌，函送高雄地檢署偵辦。

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高市鳳山區釣蝦場今天凌晨1時許發生打架糾紛，警網獲報趕抵現場處理。記者石秀華／翻攝

高市鳳山區釣蝦場今天凌晨1時許發生打架糾紛，警方將2派6人帶回查辦。記者石秀華／翻攝