19歲男駕BMW疑闖紅燈 監察院前撞計程車5人送醫

陳姓男子今凌駕駛一輛BMW行經台北市中正區中山南路、忠孝東路口，疑因闖紅燈衝撞準備左轉的多元計程車，事故導致遭撞車輛上6人受傷，5名乘客分別因頭部、腹部受傷送醫治療，駕駛李姓男子則輕傷未送醫，警方介入排除酒駕情況，確切肇事原因待查。

警方調查，19歲陳男凌晨2時54分駕車沿中山南路往北直行，經忠孝東路口，碰撞對向準備左轉的多元計程車，陳男未受傷，但遭撞車輛上乘客2男3女臉部、腹部受傷，分送台大醫院及中興醫院治療，駕駛67歲李男則輕傷未送醫。

員警介入後確認雙方駕駛酒測值為0，初查案發時號誌狀況，不排除陳男闖紅燈肇事，正持續調查確切肇事原因。

警方呼籲，駕駛人行經路口務必遵守號誌指示並減速慢行，切勿闖紅燈或搶快通行，以確保自身及其他用路人安全；夜間視線較差，民眾更應提高警覺、注意車前狀況，共同維護道路交通安全。