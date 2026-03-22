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紅燈右轉開罰5400元、3次吊銷駕照？警澄清：假訊息
近日Line群組流傳「本月20日開始紅燈右轉罰$5400，三次馬上吊銷駕照」等訊息，引發民眾關注，對此桃園市交通警察大隊澄清，類似訊息皆為「假消息」，呼籲網路上訊息多元複雜，民眾應謹慎分辨查證，避免受騙上當。
桃園交通警察大隊指出，近日Line群組流傳「切記！6月1號開始取締行人違規！只要不走斑馬線，一律開罰1800元」、「本月20日開始紅燈右轉罰$5400，三次馬上吊銷駕照」、「紅燈右轉$5400元（這是目前交通警察的重點工作之一）注意喔」、「超速由1200-2400元，調為6000！每超速1公里加罰100元！若限速60，你開80，則需付8000！」等，其實都是誤傳的假訊息。
先前也有流傳稱被檢舉違規時可向裁決單位提出申訴，要求檢舉人「提供監視設備檢驗合格的認證文件」做為反制，不過這類申訴理由在實務上已多次被打臉，不管是裁決單位或法院都會依據檢舉影片或是照片做實質審查；交通違規檢舉只要符合檢舉要件，不做假，不做剪接，警方做詳實審核確認違規後就會依照程序告發
桃園交通警察大隊大隊長林東星提醒，民眾勿隨意傳遞假訊息誤導他人。另也提醒民眾，經分析相關車禍數據，桃園警方當前的交通執法稽查重點是「酒駕、闖紅燈、嚴重超速、車不停讓行人、大型車違規、行人的各項違規」，這些項目是危險性高，且容易導致車禍的重大違規，提醒大家要遵守交通規則，以確保交通安全。
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