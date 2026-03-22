紅燈右轉開罰5400元、3次吊銷駕照？警澄清：假訊息

黃姓婦人因認為理賠金額縮水，和李姓保險經紀人談不攏，今天凌晨1時30分許夥同姊姊和鄭姓妹婿，帶著雞蛋至李男位於苓雅區中正二路的辦公大樓丟雞蛋，並噴紅漆寫上李男名字後逃逸，警方獲報以車追人，將黃等人帶回查辦。

2026-03-22 09:29