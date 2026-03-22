不滿保險理賠縮水 高雄婦夥同姊姊和妹婿半夜丟雞蛋、噴紅漆抗議

黃姓婦人因認為理賠金額縮水，和李姓保險經紀人談不攏，今天凌晨1時30分許夥同姊姊和鄭姓妹婿，帶著雞蛋至李男位於苓雅區中正二路的辦公大樓丟雞蛋，並噴紅漆寫上李男名字後逃逸，警方獲報以車追人，將黃等人帶回查辦。

苓雅警分局指出，今天凌晨1時30分許接獲通報，指位於苓雅區中正二路某大樓門口遭人丟擲雞蛋，並噴上紅漆，警方於是派員趕抵現場了解。

警方到場發現，大樓門口遭人砸雞蛋，留下些許蛋液，並以紅漆噴上李姓男子的名字，經警方了解，大樓某保險公司經紀人和被保險人有保險理賠問題，於是以車追人。

警方調閱監視畫面，查出今天凌晨黃姓女子（63歲）因保險理賠問題心生不滿，夥同姊姊黃女（68歲）及妹婿鄭姓男子（72歲）前往保險公司，黃與姊姊丟雞蛋，鄭男則在旁把風。

警方將黃等3人帶回，警詢後，朝毀損、恐嚇及公然侮辱等罪嫌偵辦。

黃姓婦人因理賠問題和李姓保險經紀人談不攏，今天凌晨和姊姊和妹婿（如圖），朝李男位於高市市區辦公大樓丟雞蛋並噴紅漆，被警方送辦。記者石秀華／翻攝

黃姓婦人因理賠問題和李姓保險經紀人談不攏，今天凌晨和姊姊和妹婿，朝李男位於高市市區辦公大樓丟雞蛋並噴紅漆。記者石秀華／翻攝

黃姓婦人因理賠問題和李姓保險經紀人談不攏，今天凌晨和姊姊和妹婿，朝李男位於高市市區辦公大樓丟雞蛋並噴紅漆。記者石秀華／翻攝

黃姓婦人（如圖）因理賠問題和李姓保險經紀人談不攏，今天凌晨和姊姊和妹婿，朝李男位於高市市區辦公大樓丟雞蛋並噴紅漆，被警方送辦。記者石秀華／翻攝