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女遊客高雄駁二遺落錢包 兩男子一前一後「分段洗劫」被逮
鄭姓女子日前於駁二藝術特區翹翹板裝置遊玩後，遺落紙袋跟錢包，鄭女回到遊戲區尋找時發現錢包不翼而飛，警方調閱監視器，發現錢包內8000元現金及錢包分別被傅姓、許姓男子撿走，全案依侵占遺失物罪嫌送辦。
警方表示，鄭女日前到駁二旅遊，當時將裝有錢包的隨身紙袋遺落在駁二內的裝置藝術內，等到鄭女發現回去尋找時，紙袋跟錢包早已不翼而飛。
鹽埕警分局接獲報警，隨即調閱附近監視器畫面，發現鄭女遺留的紙袋，被一名52歲的傅姓男子撿走，傅男將錢包內的8000元現鈔拿光後，便將紙袋、錢包丟在現場離去，不久70歲許姓老翁到場也撿走錢包，見裡面沒錢，便把錢包丟在駁二塔室外機旁。
由於監視器畫面清楚拍下兩人撿走錢包過程，循線通知傅男、許男到案，兩人對案情避重就輕，警方仍根據調查結果，依照刑法侵占遺失物罪嫌將兩人送辦。
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