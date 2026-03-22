苗栗後龍機車行暗夜惡火1死1傷 不排除人為因素警消調查中

苗栗縣後龍鎮一家機車行昨天深夜從1樓房間起火，造成房間內行動不便的29歲解姓男子腳掌2度10%燒燙傷，2樓房間解男71歲祖母劉姓老婦人送醫不治，警消不排除人為因素。

苗栗縣政府消防局昨天深夜11點30分據報，後龍鎮十班坑一家機車行起火，派遣第二救災救護大隊，及後龍、竹南、西湖及苗栗分隊5車趕往灌救，現場沒有明顯火勢，但煙霧瀰漫，解姓屋主（54歲）父子已逃出屋外，劉姓老婦人受困在2樓。

消防人員破門布水線滅火及搜救，昨天深夜11點50分在2樓後側儲藏間靠近樓梯口，發現劉姓老婦人倒地，失去呼吸心跳，救出趕緊送醫，但仍回天乏術，孫子腳掌2度10%燒燙傷，送醫並無大礙，火勢於今天零點50分撲滅，1樓房間嚴重燒毀。

屋主表示，昨天在1樓看電視，發現兒子的房間起火，趕緊抱出房間內行動不便的兒子逃出屋外，想要再回屋內時，機車行的鐵門掉下關住，他無法進入屋內救媽媽。

這場火災起火地點集中在29歲兒子的房間，他因車禍，造成下半身癱瘓，靠輪椅行動，初步不排除人為因素，真正起火原因還要進一步調查釐清。

苗栗縣後龍鎮一家機車行昨天深夜起火，1樓房間嚴重燒毀，造成1死1傷，真正起火原因還要進一步調查釐清。圖／民眾提供