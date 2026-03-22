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國1北上楊梅段深夜5車連環撞 受困駕駛骨折急送醫

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國道1號北向70.5公里楊梅路段昨深夜有輛貨車故障停在外側車道，後方5輛轎車閃避不及釀連環追撞事故，有駕駛受困車內，桃市消防局據報，派遣第二救災救護大隊楊梅、埔心分隊人車馳援，國道警方封閉平面車道處理，將腿部骨折的駕駛順利救出送醫，現場至今天凌晨0時15分排除。

119勤指中心昨天深夜11時16分接獲民眾報案，位於國道1號北向70.7公里楊梅段外側發生連環車禍，請派救護車、消防車前往協助；立刻派遣二大隊轄區楊梅分隊、埔心分隊出動2輛消防車、2輛救護車共10名救難救護人員前往救援。

消防局表示，現場為5輛轎車發生連環追撞事故，其中1名男駕駛受困車內，經救難人員利用工具破壞車體後，協助男子脫困，救護人員初步檢傷，隨即給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置後送醫。

消防局說明，現場有2名分別是63歲許姓男駕駛及27歲涂姓女駕駛受傷，所幸2人均意識清楚，救護人員檢傷發現，許男左大腿變形骨折，身體多處擦挫傷，給予頸圈、長背板固定，由埔心分隊救護車送往聯新醫院，另名受傷的涂女則是身體有多處擦挫傷，痛得由楊梅分隊救護車送往怡仁醫院救治。

高公局昨夜11時39分公告事故訊息，透露國1北向70.5公里處，昨晚近11時，外側車道有輛貨車故障，造成後方5輛小客車追撞，強大的撞擊力道導致車體嚴重變形，事故瞬間佔據內外側車道，後方車流隨即回堵超過1公里。成立緊急應變小組積極處理，事故占內外線，暫時封閉平面車道，回堵車流改由高架路段行駛，請用路人提早改道，避開壅塞路段，行經事故地點請依現場員警指揮小心駕駛。

今天凌晨0時19分，高公局再次公告「22：59國1北向70.5K交通事故排除」的訊息，透露這起追撞事故經搶救、受損車輛及現場車體零件等，經緊急應變小組處理後，已於今天凌晨0時15分排除，仍請用路人小心駕駛，至於事故原因與責任，仍待國道警方調查釐清。

高公局昨夜11時39分公告事故訊息，透露國1北向70.5公里處發生連環車禍。圖／翻攝高速公路1968
高公局昨夜11時39分公告事故訊息，透露國1北向70.5公里處發生連環車禍。圖／翻攝高速公路1968

國道1號北向70.5公里楊梅路段昨深夜因1輛貨車故障，引發後方5輛小客車連環追撞事故，2名駕駛送醫。記者陳恩惠／翻攝
國道1號北向70.5公里楊梅路段昨深夜因1輛貨車故障，引發後方5輛小客車連環追撞事故，2名駕駛送醫。記者陳恩惠／翻攝

國道1號北向70.5公里楊梅路段昨深夜因1輛貨車故障，引發後方5輛小客車連環追撞事故，2名駕駛送醫。記者陳恩惠／翻攝
國道1號北向70.5公里楊梅路段昨深夜因1輛貨車故障，引發後方5輛小客車連環追撞事故，2名駕駛送醫。記者陳恩惠／翻攝

國道1號北向70.5公里楊梅路段昨深夜因1輛貨車故障，引發後方5輛小客車連環追撞事故，有駕駛受困車內。圖／翻攝網路
國道1號北向70.5公里楊梅路段昨深夜因1輛貨車故障，引發後方5輛小客車連環追撞事故，有駕駛受困車內。圖／翻攝網路

國道1號北向70.5公里楊梅路段昨深夜因1輛貨車故障，引發後方5輛小客車連環追撞事故，有駕駛受困車內。圖／翻攝網路
國道1號北向70.5公里楊梅路段昨深夜因1輛貨車故障，引發後方5輛小客車連環追撞事故，有駕駛受困車內。圖／翻攝網路

救護車 高公局 救護人員

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