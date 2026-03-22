獨／高雄無號誌路口交叉撞活活燒死 警曝支、幹道肇責大有關係

高雄市去年無號誌路口共發生5件死亡車禍；其中去年12月28日凌晨，吳姓男子騎機車行經鳳松路180巷與武松街的無號誌路口時，和林蔡姓男子機車相撞，林蔡男機車起火當場被活活燒死，警研判林蔡男在支道，應禮讓幹道的吳男。

不少民眾在巷弄內「習慣性不減速」，導致交叉路口發生側撞或對撞，去年高市無號誌路口發生2451件交叉撞事故，5人死亡，2927人受傷。

其中一起發生在去年12月28日凌晨2時49分，當時吳姓男子（26歲）騎機車行經鳳松路180巷與武松街的無號誌路口時，和騎機車的林蔡姓男子（43歲）發生相撞，林蔡姓男子倒地後機車起火，來不及脫身，當場被活活燒成焦屍，吳男則手腳擦挫傷。

警方以現場標誌標線來看，研判林蔡男行經武松街路口時，屬於支道，應該要禮讓幹道的吳男，詳細肇責及肇因待交通大隊分析研判。

此外，去年9月21日上午9時6分許，李姓女子騎機車在嘉陵街與天山路口擦撞許姓男子機車，兩人身體多處擦挫傷，幸送醫無大礙。今年2月27日上午11時許，劉姓男子（51歲）騎機車直行清華街，與直行澄清路723巷的王姓男子（49歲）轎車碰撞，致劉男手腳擦挫傷。

高雄巷弄眾多，6米以下小巷因缺乏號誌，駕駛人常因疏忽路權或車速快致碰撞；為使路權明確化，交通局在支道或路口畫設「停」或「慢」字，告知駕駛人須禮讓；警方提醒若發生事故「支道車」會列肇事主因，「幹道車」為次因，停不停和肇責大有關係。

交通大隊表示，行經無號誌路口，若支道車未禮讓幹道車先行，不依規定停讓者，或不依標誌、標線指示行駛者，違規爭道，可依違反道路交通管理處罰條例第45條，可處600元至1800元。

警方提醒民眾行經無號誌路口時，除應依照現場所設之標誌或標線指示行駛外，接近路口前時仍需減速慢行，確認左右無來車後，再迅速通過路口，確保大家用路安全。

高雄市無號誌路口多數有標示「停」、「慢」字，代表路權的意義，但仍有不少用路人不遵守，去年發生5起死亡車禍。記者石秀華／攝影

高雄市無號誌路口多數有標示「停」、「慢」字，代表路權的意義，但仍有不少用路人不遵守，去年發生5起死亡車禍。記者石秀華／攝影

吳姓男子去年12月28日凌晨騎機車行經高市鳳松路180巷與武松街無號誌路口時，和騎機車的林蔡姓男子相撞，林蔡男機車起火，當場被活活燒成焦屍。圖／讀者提供