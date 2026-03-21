客運業者：毒駕防堵難 盼主管機關勾稽

「台灣好行」新北觀光巴士九份擦撞，周姓司機涉毒駕被送辦，客運業者已解聘。記者游明煌／翻攝

「台灣好行」觀光巴士驚傳毒駕，但防堵卻不易，業者及專家坦言，若要以毒品快篩試劑經常性抽檢駕駛，恐怕會有爭議，建議公路監理機關在發放職業駕駛人登記證時，主動勾稽曾有酒駕及毒品前科者，並知會雇用人，從前端預防。

消費者文教基金會交通委員會召集人李克聰表示，毒駕愈來愈普遍，就連民眾停等紅綠燈也憂心遭毒駕者撞上，政府應意識毒駕嚴重性，儘速修改相關交通管理規則，讓毒駕比照酒駕有其規範。尚未修法前，建議業者加強駕駛管理，多了解駕駛生活型態及身心狀況，進行預防性管理。

新北市交通局長鍾鳴時表示，現有法令只能針對毒駕行為立即開除並嚴懲業者，但法律保障人權，業者也無法對駕駛頻繁驗毒，行政機關能做的就是要求工會約束駕駛員。

台北客運總經理李建文說，儘管公司可對員工不定期篩檢尿液，但若要以毒品快篩試劑經常性抽檢，涉及勞動權益，正當性與合法性有爭議，「若每天進行毒品篩檢，員工可能都跑光了」。

李建文表示，公司在毒駕事件後採購毒品口水快篩試劑，以補依法尿檢的不足，但抽檢頻率仍須與企業工會及勞工代表討論，若要每天對駕駛員進行抽檢一定會引起反彈，這部分仍須溝通。

李說，駕駛員經錄取後確實要提供良民證，但太久以前的資料可能不會被揭露，無法得知是否有前科，建議公路監理機關在發放職業駕駛人登記證時，主動勾稽曾有酒駕及毒品前科的記錄並知會雇用人。