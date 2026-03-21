生母捲款棄子 阻繼母收養 兩兒反控：回來要錢 連名字都會寫錯

台南地院認為，繼母已長年承擔母職角色，並與被兄弟2人建立宛若母子般情感連結，以收養程序建立法律上親子關係，符合必要性與正當性，應予認可。圖／本報資料照

台南有對兄弟年幼時母親即離家，父親再婚十多年，繼母對他們照顧得無微不至，去年初父親過世，繼母向法院聲請收養，卻遭生母反對。兄弟陳述母親回來「就是要錢」，且連他們的名字都會寫錯，台南地方法院認為生母未盡保護照顧之責，繼母長年承擔母職且情同母子，收養符合必要性與正當性，應予認可。

兄弟檔的哥哥說，小學時生母就離家，二、三年前爸爸生病住院，生母還會打電話跟爸爸要錢，說爸爸欠她錢。弟弟說，生母把家裡所有的錢跟房子、車子都帶走，害他們完全沒錢吃飯，國小的時候大概半年到一年才見一次面，國中後他開始打工，生母也會跟他要錢。

弟弟說「我覺得這次她回來的目的就是要錢，她連我們兄弟的名字都會寫錯」。

這對兄弟說，繼母從小照顧他們到現在，不因他們是前妻的小孩就偏心，還覺得有他們兩個就夠了，沒再生育，因此高中起就改叫繼母「媽媽」，並指「她養育我們這麼久，我們以後也可以扶養她」。

繼母主張，丈夫去年二月過世，仍希望完成兩個孩子的收養程序，而且小孩的生母在他們幼時即離家，多年來未探視，未盡保護教養義務。生母說，她知道兩名小孩已有完全行為能力，法律上會尊重他們的選擇，因收養會完全改變原有的親子關係，且無法回復，她無法同意；身為母親，希望法院審慎考量是否有收養的必要。

台南地院認為兩兄弟與生母疏離，本件收養毋庸得她同意，繼母收養動機單純，且長年承擔母職角色，裁定收養契約有效力。