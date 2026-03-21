制度破口 台灣好行司機涉毒駕被逮

「台灣好行」九份金瓜石線發生擦撞意外，警方發現周姓司機涉毒駕，將他送辦，台北客運已解聘。記者游明煌／翻攝

「台灣好行」、台北客運周姓司機上月廿日在瑞芳車站附近發生擦撞事故，警方到場發現他神情異常，檢測安非他命呈陽性，涉嫌毒駕，市警瑞芳分局依毒品危害防制條例將周函送基隆地檢署偵辦。台北客運總經理李建文昨向社會大眾致歉，並表示案發當天即解僱周。

交通部表示，針對毒駕防制，已對運輸業推行採尿驗毒管理制度，採不定期機動抽驗，每年每位駕駛均須接受至少一次抽驗。現有機制下，運輸業毒駕情形已大幅降低，目前毒駕的行為極罕見，另有部分案例經複檢確認為一般藥物影響，並非使用毒品。

瑞芳分局調查，周（四十二歲）駕駛「台灣好行」九份金瓜石線，上月廿日、大年初四上午八時二十分，在瑞芳區明燈路三段與廖姓男子（七十五歲）駕駛的租賃小貨車擦撞，無人受傷，大巴後照鏡外殼掉漆、鏡面碎裂。

警方說，雙方都沒酒駕，但員警查覺周的動作有些緩慢，懷疑毒駕，利用毒品快篩劑檢測，發現甲基安非他命呈陽性反應。

觀光巴士被扣車拖吊，當時車上十多名乘客傻眼。

警方用巡邏車帶回周，依毒駕觀察紀錄表的五項指標測試行為動作、說話等狀況，不過都在正常範圍內；日前藥檢報告出爐，確認毒駕，依公共危險、毒品罪嫌函送基檢偵辦。

台北客運表示，周二○二三年進公司，當時提供良民證寫查無犯罪紀錄才雇用，二○二四、二○二五年兩次毒品檢測都陰性；毒駕發生後曾訪談，周否認「直接吸毒」。

新北市交通局說，當天依公路法開罰業者，台北客運也解聘駕駛，客運業除依規每年身體定期檢查及不定期尿液檢測外，客運業者將評估採購毒測試紙，並與工會討論隨機抽測的時機及方式，以兼顧駕駛權益及行車安全。

據了解，周有毒品前科，此次毒駕原因還待調查。有遊客認為，酒駕防制制度較為完善，但毒駕預防仍待強化，開觀光巴士卻毒駕，很離譜。