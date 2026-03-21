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影／路面剛施工！新北920公車行駛中突「輪陷」 幸無乘客受傷

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

1輛新北市區920路線公車今天下午3時許在林口區行駛中，車身突然一陣劇烈晃動就卡在路中無法再開，司機下車查看赫然發現左後輪陷入地裡，幸好沒有乘客受傷。原來是因為路面剛施工，後由拖吊車協助脫困。

台北客運營運的920路線通行林口、板橋捷運府中站之間，59歲黃姓司機下午3時50分左右載客由林口區中山路左轉文化三路二段時，左後輪突然陷入地裡，底盤卡住導致無法行駛。

警方獲報發生交通事故趕抵，原來是台電刨路施工後剛重鋪柏油尚未完全乾燥，路面承受不了公車重量造成輪胎陷落，幸好無人受傷。公車後來由拖吊車協助脫困，下午4時31分先移至路旁檢查之後駛離，路面損害則由工班重新回填瀝青復原。

1輛新北市區920路線公車今天下午3時許行經林口區文化三路、中山路口，左後輪陷入地裡，車身傾斜卡在路中無法再開。記者林昭彰／翻攝
1輛新北市區920路線公車今天下午3時許行經林口區文化三路、中山路口，左後輪陷入地裡，車身傾斜卡在路中無法再開。記者林昭彰／翻攝

1輛新北市區920路線公車今天下午3時許行經林口區文化三路、中山路口，左後輪陷入地裡，車身傾斜卡在路中無法再開。記者林昭彰／翻攝
1輛新北市區920路線公車今天下午3時許行經林口區文化三路、中山路口，左後輪陷入地裡，車身傾斜卡在路中無法再開。記者林昭彰／翻攝

交通事故 林口 公車

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