車內擠8人…屏東汽車墜橋意外 獨留持觀光簽逾期停留泰籍女

屏東三地門鄉昨天發生汽車墜橋意外，警方初步調查供5人乘坐的車上共擠了8人，但事故現場獨留一名傷者，是持觀光簽證來台逾期停留的泰國籍女子，已循線追查離開現場7人。

事故發生在昨天下午5時許，屏東消防局獲報三地門鄉安坡村涼亭橋下有車禍待救助，趕抵現場發現，汽車墜落約4公尺深橋下，從副駕駛座救出一名女子，發現其頭部撕裂傷、手部骨折、身上多處擦傷，意識清醒送醫救治。

屏東縣警察局里港分局調查，傷者是民國114年10月2日持觀光簽證來台的泰國籍女子，初步調查車上共有8人，其他人是否為外籍人士有待確認。

泰國籍女子因骨折需要進行開刀治療，確切事故原因仍待進一步釐清；警方已通知車主到案說明，並循線追查離開現場7人。

屏東專勤隊告訴中央社記者，受傷的泰國籍女子已逾期停留155天，待女子完成開刀治療後，將進一步釐清細節。