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沙鹿交流道驚魂…雜草火警險燒加油站 中清路一度交通打結

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

沙鹿區近期雜草火警頻傳，主要集中在公墓或山坡地附近，民眾今天在Threads 社群平台留言「消防隊已經疲於奔命好幾周了，都是因為掃墓引起的火燒山」，由於中午火警地點位在沙鹿交流道附近，造成附近交通打結，台中市消防局表示，位在台中市沙鹿區中清路七段376號發生的雜草火警，13時8分回報，火勢已撲滅，無人傷亡，燃燒面積約1000多平方公尺。

據了解，天乾物燥，加上受到民眾掃墓的影響，近期包括3月14日沙鹿示範公墓火警，火勢靠近國道3號，消防出動多輛車輛撲滅，燃燒面積約1000平方公尺，無人傷亡； 3月18日東晉東路山坡地也發生類似火警，濃煙影響國道視線；甚至第九公墓事件，有民眾目擊可疑男子點火，火勢險波及環保志工隊，清水分局警方表示，正調閱監視器追查中。

未料今天中午12時12分，再次獲報沙鹿區中清路七段376號發生雜草火警，火勢很旺伴隨著大量濃煙，由於相鄰兩處加油站，且距離國3沙鹿交流道不到1公里，沙鹿派遣清泉、西屯及犁份等分隊，出動12車34人前往搶救，

台中消防局統計顯示，3月14至15日兩天內台中大肚山區累計已發生75起雜草、公墓相關火警，已讓消防人員疲於奔命。

台中市沙鹿區中清路七段今天中午發生雜草火警，造成沙鹿交流道附近附近交通打結。記者黑中亮／翻攝
台中市沙鹿區中清路七段今天中午發生雜草火警，造成沙鹿交流道附近附近交通打結。記者黑中亮／翻攝

台中市沙鹿區中清路七段今天中午發生雜草火警，造成沙鹿交流道附近附近交通打結。記者黑中亮／翻攝
台中市沙鹿區中清路七段今天中午發生雜草火警，造成沙鹿交流道附近附近交通打結。記者黑中亮／翻攝

台中市沙鹿區中清路七段今天中午發生雜草火警，造成沙鹿交流道附近附近交通打結。記者黑中亮／翻攝
台中市沙鹿區中清路七段今天中午發生雜草火警，造成沙鹿交流道附近附近交通打結。記者黑中亮／翻攝

公墓 消防人員 火災

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