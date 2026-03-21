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網傳大甲「消毒水怪人」出沒？ 警公布真相已噴30年曾遭開罰

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

近日 Threads 社群平台上一則關於「大甲區噴消毒水怪人」的貼文引發民眾關注；指稱該男子長期在特定地點噴灑消毒水，導致有人自摔。對此，台中市大甲分局今天澄清，經調閱報案紀錄，並無貼文所稱的自摔案件報案，但該男子曾因噴灑消毒水波及車輛遭依法裁罰。

大甲分局指出，針對民眾貼文提及的案發地點，警方清查自去年1月1日至今年年3月21日的報案紀錄，指出這段期間內雖然受理共14件報案，但所有紀錄中均無貼文所稱之「自摔」案件。警方另表示，但確實曾在去年8月31日受理過該處址的報案。報案人稱，該男子在相同地點以水管噴灑消毒水時，不慎噴濺到路過車輛。警方當時已依「社會秩序維護法」對其行為進行裁罰。

警方走訪案發地周邊住戶，據鄰居透露，該名男子噴灑消毒水的行為已持續20、30 年，過去並無攻擊行為，也未對鄰里造成困擾。鄰居也強調，男子噴灑時間並不固定，並非網傳所謂「照三餐噴」；並也詢問PO文民眾，民眾坦言，雖然貼文寫「照三餐在噴」，但實際上並不是真的「照三餐」；對於目擊自摔一事，該民眾解釋因對方起身後自行離開，推測應無報案。

大甲分局強調，已向PO文民眾委婉說明相關法律權益，同時呼籲民眾，如若再次發現類似情況，或遇到可能危害交通安全、騷擾大眾的行為，應在第一時間撥打 110 或大甲派出所電話報案，切勿僅在網路社群發文，以免延誤警方處理。

近日 Threads 社群平台上一則關於「大甲區噴消毒水怪人」的貼文引發民眾關注，警澄清並無貼文所稱的自摔案件。圖／大甲分局提供
近日 Threads 社群平台上一則關於「大甲區噴消毒水怪人」的貼文引發民眾關注，警澄清並無貼文所稱的自摔案件。圖／大甲分局提供

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