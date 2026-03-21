虛驚一場！花蓮院檢收可疑牛皮紙袋擔心恐攻 防爆小組趕到驚見報紙

花蓮地方法院、花蓮地檢署今天分別收到牛皮紙袋裝的可疑包裹，警方獲報，派出大量警力，還通報專門處理爆裂物的刑事局偵五大隊防爆小組協助處理，檢查後發現是當天報紙，虛驚一場。

花蓮院檢今天上午約9時左右，分別收到一封套著塑膠袋的牛皮紙袋，因以往不曾收到這種東西，擔心是恐怖攻擊，怕內有爆裂物，立即通報花蓮警分局來處理；警方也不敢大意，大批警力前往，還在院檢門口拉起封鎖線，管制人車進出，就怕有民眾靠近發生危險。

警方同步通報專門處理爆裂物的刑事局偵五大隊防爆小組到場協助，防爆小組人員全副武裝，小心翼翼用夾子把來路不明的牛皮紙袋夾到防爆箱，再帶到防汛道路檢查，一打開發現根本不是什麼爆裂物，而是當天的報紙。

警方調閱現場監視器畫面，發現當時有一名男子騎機車將牛皮紙袋投遞到院、檢門口，循線追查，男子表示，因為原本的送報生辭職，由他接手，今天第一次上班，怕報紙淋雨才用牛皮紙袋包裝再套上塑膠袋，沒想到引起恐慌，真是天大的誤會。

花蓮地院和地檢署今天都收到一封牛皮紙袋，警方擔心是恐怖攻擊，全副武裝送到防汛道路檢查，才發現裝的是今天的報紙，虛驚一場。記者王燕華／翻攝