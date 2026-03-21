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攀秀姑巒山滑落邊坡頭部重傷 空勤黑鷹直升機馳援救下山
花蓮縣消防局今天接獲通報，一名山友在卓溪鄉秀姑巒山墜落邊坡，頭部有嚴重撕裂傷，恐怕危及性命。空勤總隊花蓮駐地接獲轉報，出動黑鷹直升機飛抵現場，將63歲余姓男子吊掛下山，由救護車送醫治療。
空勤總隊花蓮駐地第一大隊第三隊今天接獲勤務中心通知，63歲余姓山友在秀姑巒山和秀姑坪間，不慎墜落邊坡，頭部有嚴重撕裂傷，傷口非常深，且腳部扭傷嚴重腫脹，急需航空器救援。
空勤花蓮駐地編號NA711黑鷹直升機上午10時6分起飛，10時35分飛抵目標區，發現余姓傷者躺在斜坡上，即由共勤的特搜隊員攜帶吊環吊掛出艙，協助固定後，將傷者吊掛上機，飛回花蓮德興棒球場附近空地降落，再由消防局救護車轉送花蓮慈濟醫院救治。
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