攀秀姑巒山滑落邊坡頭部重傷 空勤黑鷹直升機馳援救下山

臉書「伸港小鎮」PO出一段大人騎腳踏車載著小孩穿越車陣的驚險影片， 不僅都未戴安全帽，小孩還站在俗稱「火箭筒」的後輪軸兩側的踏桿上，或坐或站，讓後方車輛駕駛人捏了把冷汗。 警方表示，將追查違規人依法裁罰。

2026-03-21 14:10