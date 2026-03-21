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蜘蛛人？中壢男徒手攀3樓陽台行竊 撞見屋主竟淡定回「沒事，我拿個東西」

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市中壢區昨(20)日有一名29歲朱男以徒手攀爬方式，進入47歲謝男與女兒17歲謝女中園路91巷住家未上鎖之3樓陽台行竊，待2人返家後，謝女下午17時許於2樓廚房正巧撞見正在行竊的朱男，嚇得立即下樓向中壢警分局中福派出所報案，待警方到場後陪同逐層搜索，最終在4樓木板與鐵皮外牆隔間內發現朱男，當場逮捕並起獲竊得之現金1萬9200元，全案警詢後依加重竊盜罪嫌依法偵辦。

該名網友在Threads上發文表示，回家上樓進房上完廁所後，原本打算去廚房拿蛋糕吃，不料竟撞見朱男站在廚房，對方還淡定表示「沒事，我只是拿個東西」，讓網友一度誤以為是家中的客人，然而，網友隨後想起家人都在一樓外聊天，驚覺不對勁趕緊下樓詢問，家人卻表示根本沒有客人，甚至懷疑是網友出現幻覺。隨後網友果斷報警，父親也找來鄰居幫忙，眾人持武器上樓仔細搜查，最後竟在頂樓房屋與房屋間的夾層中，發現朱男正躺在裡面，場景極其恐怖。網友驚魂未定地表示，連家人都不知道家中有這個夾層空間，且事後清點發現紅包錢被偷走兩萬多元，僅剩四千元。

中壢分局長林鼎泰表示，侵入住家之竊盜犯行嚴重破壞民眾生活安全感，警方必定從重究辦。警方除持續強化巡邏密度與查緝作為外，也呼籲民眾務必加強門窗上鎖及居家防護措施，避免讓宵小有機可乘，如發現可疑人車請立即報警，共同守護家園安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢驚見蜘蛛人？男徒手攀3樓「躲住家夾層」撞見屋主女兒竟說這句話

桃園市中壢區昨(20)日有一名29歲朱男以徒手攀爬方式，進入47歲謝男與女兒17歲謝女中園路91巷住家未上鎖之3樓陽台行竊。 圖／AI生成
桃園市中壢區昨(20)日有一名29歲朱男以徒手攀爬方式，進入47歲謝男與女兒17歲謝女中園路91巷住家未上鎖之3樓陽台行竊。 圖／AI生成

中壢 偷竊

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