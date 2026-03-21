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遊覽車擦撞大貨車釀19傷 今查核事故公司無不法

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導

桃園蘆竹昨晚發生欣樂遊覽車擦撞停靠路邊的大貨車事故，造成19人輕傷。交通部公路局新竹監理所今早派員至事故公司查核，營運狀況及相關行政管理作為均正常，但要求公司3日內提交事故立即性安全檢視報告。

公路局指出，針對昨桃園市蘆竹區榮安路發生之營業遊覽大客車擦撞事故，新竹區監理所於 今日上午派員至事故公司進行行政查核，欣樂遊覽車客運有限公司營運狀況及相關行政管理作為均正常。

公路局表示，本次肇事車輛之車籍與檢驗紀錄均正常，最近一次保養日期為今年1月20日，狀況良好並依規定投保強制險及任意第三責任險。肇事駕駛人領有有效職業駕照，公司依規於114年8月份辦理駕駛人定期教育訓練，查核事故前之駕車時間符合法令規定；另經警方實施酒測，確認無酒精反應。

公路局表示，已要求公司3日內提交事故立即性安全檢視報告，並責成公司將本次事故納入駕駛員教育訓練案例，針對「保持安全距離」及「加強注意路況」強化宣導。

遊覽車

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