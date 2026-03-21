孩童站腳踏車「火箭筒」穿梭車陣 彰化警方將追查裁罰

臉書「伸港小鎮」PO出一段大人騎腳踏車載著小孩穿越車陣的驚險影片， 不僅都未戴安全帽，小孩還站在俗稱「火箭筒」的後輪軸兩側的踏桿上，或坐或站，讓後方車輛駕駛人捏了把冷汗。 警方表示，將追查違規人依法裁罰。

這起案件發生在伸港鄉中興路與彰新路口，依行車紀錄器顯示，當時一輛轎車才剛右轉，突然有一輛由大人附載小孩的腳踏車穿越雙黃線，差點被撞上。依畫面，後載的小孩踩在後輪軸兩側的踏桿上，兩人搭在大小肩上或腰部，或站或坐，行車搖搖晃晃，為之險象環生，在網路上引起熱烈討論，批評不應拿人命開玩笑。

伸港分駐所表示，依據道路交通安全規則規定，自行車後座附載幼童限1至6歲、體重在22公斤以內，違者可處300元以上、600元以下罰鍰，至於自行車違規跨越雙黃線的部分，則依道路交通管理處罰條例可處300元以上、1200元以下罰鍰。

警方表示將追查違規人據以開罰，並呼籲，汽機車駕駛人遇到自行車時，請多一分留意，超越時保持安全間距；自行車騎士也務必遵守交通規則。

臉書「伸港小鎮」PO出一段大人騎腳踏車載著小孩穿越車陣的驚險影片， 不僅都未戴安全帽，小孩還站在俗稱「火箭筒」的後輪軸兩側的踏桿上，或坐或站，讓後方車輛駕駛人捏了把冷汗。取自臉書伸港小鎮