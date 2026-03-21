男懷疑女友有了別人… 把物品帶到人行道焚燒下場曝

林姓男子今年2月13日上午近11時許在社區大樓人行道上焚燒個人物品，經民眾報警，員警趕到現場後持滅火器撲滅，他懷疑女朋友有了別人，他有潔癖才把物品燒掉，被依違反社會維護法送辦，法官認他無正當理由，於公共場所焚火而有危害安全之虞，處罰鍰3000元。

林於警詢時稱，原本他把物品放在金爐，將金爐拿到人行道上，因火勢過大，他要閃避時不慎踢到金爐，金爐內燃燒物品掉出來。

新市簡易庭指出，依員警密錄器畫面截圖顯示物品是以成堆狀態，且明顯可看到火在人行道上燃燒，旁邊未見遭翻倒金爐，林辯詞不可採信。縱確實燃燒物品從金爐翻倒出來，林應立即撲滅火勢，以避免危害公共場所安危，

新市簡易庭表示，林警詢時供稱，他懷疑我女朋友有人了，他有潔癖才把物品燒掉等語，顯非在人行道上焚火正當理由，且林焚火地點為人行道上，屬公共場所，稍有不慎即可能因零星火苗飄散致引發火災事故，即有致生危害安全之虞，縱使未造成實質危害，仍與社維法第68條第1款規定要件相符。

且依規定無正當理由，於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞者，處3日以下拘留或新台幣1萬2千元以下罰鍰。法官認他無正當理由，於公共場所焚火而有危害安全之虞，處罰鍰3000元。