服務處遭1男闖入、手持打火機 莊瑞雄：強化必要安全防護措施

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄位於屏東東港服務處昨晚約9時，遭一名不明男子破壞門鎖闖入，當時服務處助理發現辦公區燈光突然全亮，察覺有異後立即大聲嚇阻並報警。莊瑞雄表示，服務不會因個案而退縮，服務處仍將維持開放，另將全面檢討並強化必要的安全防護措施。

莊瑞雄辦公室表示，服務處隨調閱監視器畫面發現，該男子闖入後不僅在辦公室內翻箱倒櫃，甚至翻動簡易灶台旁的瓦斯桶，並手持打火機把玩，過程具高度危險性，男子一度離開後又返回服務處外圍徘徊，同仁一邊與其對話穩定情緒、一邊拖延時間，最終由警方到場，將其帶回分局處理。

莊瑞雄表示，東港服務處長期以來秉持開放精神，不僅是服務選民的據點，也是縣議員參選人呂少麒的競選總部，平時歡迎鄉親自由進出、反映意見，甚至單純來坐坐聊天，都是日常風景。

針對本次突發事件，莊瑞雄說明三點原則，第一，服務不會因個案而退縮，服務處仍將維持開放，這是對鄉親最基本的承諾；第二，安全不能打折，將全面檢討並強化必要的安全防護措施，確保同仁與民眾的安全；第三，考量當事人疑似精神狀況不穩，是否提告將審慎評估，並以人道關懷為優先。

縣議員參選人呂少麒表示，服務處設立已逾十餘年，他也在地服務多年，始終秉持「為民服務、開放交流」的精神，歡迎鄉親前來反映意見、交流互動。針對本次事件，他表示深感遺憾，未來將在維持開放原則下，加強安全防護措施，確保同仁與民眾安全。

莊瑞雄強調，服務處的大門會一直為鄉親開著，但也會把每一份安全守好。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄位於屏東東港服務處昨晚約9時遭一名不明男子破壞門鎖闖入。圖／莊瑞雄辦公室提供

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄位於屏東東港服務處昨晚約9時遭一名不明男子破壞門鎖闖入。圖/聯合報系資料照片