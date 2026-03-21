立委莊瑞雄東港服務處遭人闖入 男子鬼扯「王爺派他來的」

立委莊瑞雄位於屏東東港光復路上的服務處，昨天深夜9時許遭不明男子闖入，在辦公室內翻箱倒櫃，甚至還把玩打火機，服務處人員發現有異出來查看後才逃跑。沒想到男子隨後又回到服務處外徘徊，甚至還鬼扯是「王爺指派他來的」，報警處理後警方將人帶回處理。

事發當時服務處人員在後方，發現辦公區燈光突然全亮，出來發現男子立即大聲嚇阻並報警，男子才走出室外。調閱監視器畫面後發現，男子闖入後不僅在辦公室內翻箱倒櫃，甚至還在瓦斯桶旁手持打火機把玩，非常危險。

沒想到男子離開後竟又返回服務處外圍徘徊，服務處人員一邊與其對話穩定情緒，一邊拖延時間，男子還鬼扯是「王爺指派他來」，最後警方到場將其帶回分局處理。據了解，男子是東港頭痛人物，也曾跑到廟宇鬧事，現由警方釐清犯嫌動機。

莊瑞雄表示，服務處仍會持續開放，並將全面檢討並強化必要的安全防護措施，確保同仁與民眾的安全。考量當事人疑似精神狀況不穩，是否提告將審慎評估，並以人道關懷為優先。

立委莊瑞雄位於屏東東港光復路上的服務處，昨天深夜9時許遭不明男子闖入，在辦公室內翻箱倒櫃。圖／莊瑞雄服務處提供

立委莊瑞雄位於屏東東港光復路上的服務處，昨天深夜9時許遭不明男子闖入，在辦公室內翻箱倒櫃。圖／莊瑞雄服務處提供