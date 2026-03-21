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台南兄弟挺繼母收養 他指應有「高人指點」曝親子切八段唯一成功方式

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

台南一對兄弟從小父母離異，感念繼母十多年來將他們拉拔長大，去年父親過世，繼母向法院聲請收養，但生母反對。兄弟開庭時陳述，生母離家時帶走財產，在他們國中時頻繁討錢、還把兩人名字寫錯，反而繼母視如己出、沒有再生育，「我們也想要以後可以照顧扶養她，不然她就沒有其他的依靠」，法院准許繼母收養。律師林智群在臉書表示，這個一定有去問過律師。

兄弟兩人已經成年，陳述從小的時候生母就離家，還帶走財產，導致他們沒錢吃飯。國小時繼母悉心照顧他們，後來讀高中後就叫繼母「媽媽」，且繼母覺得有他們兩個就夠了，就沒有再生育其他子女。反而生母從他們國中時就打電話來要錢，2、3年前父親生病住院，生母仍持續討錢。法官認生母未盡保護照顧之責，繼母長年承擔母職且情同母子，收養符合必要性與正當性應予認可。

林智群表示，父母子女關係沒辦法斷絕，也不是登報斷絕母子關係就可以切斷。「要切八段，唯一的方式，就是讓自己被別人收養」，被繼母收養了，跟生母的一切法律關係就切斷了，以後對生母沒有扶養義務，彼此間也不能繼承。不過這個事情最難的是，「要找到一個願意收養你的人，應該很多人都想被黃仁勳收養，但沒成功」。

其他網友表示，「知恩圖報！好樣」、「繼母應該有共同生活參與扶養事實吧，加上生母與兩兄弟的決裂都有跡可循可查證，這收養斷絕關係算合情合理」、「小孩沒辦法選擇父母，但能選擇未來的生活方式」、「也許法律還需再修改，有些原生家庭的不堪，才讓好不容易熬到成年的人勇敢提出遠離或斷絕生父母的親子關係」、「養育恩情大過天」。

台南一對兄弟感謝繼母將兩人拉拔長大，「我們也想要以後可以照顧扶養她，不然她就沒有其他的依靠」，法院准許繼母收養。示意圖。圖／AI生成
台南一對兄弟感謝繼母將兩人拉拔長大，「我們也想要以後可以照顧扶養她，不然她就沒有其他的依靠」，法院准許繼母收養。示意圖。圖／AI生成

林智群 父母 母親 親子關係 生活方式

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