誇張！高雄情侶躺路中央日光浴 網酸：住不起旅館換柏油床墊

高市一對情侶大白天愜意躺在市區八德一路路中央，畫面被路過機車騎士PO網，網友狠酸「一個瘋了就算了，2個一起瘋還真少見」、「住不起旅館只好換柏油床墊」；有網友直指，「遇到甩尾的，直接爆頭」；警方指，該影片為去年9月發生，情侶行為已觸法。

網路「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則影片，一名機車騎士轉彎經過高市八德一路，險些撞上躺在路中央的男女情侶，騎士將影片PO網，引發網友討論。

影片中躺在馬路上的情侶，狀似愜意，有網友酸指「在地情侶檔」、「一個瘋了就算了，2個一起瘋還真少見」、「住不起旅館只好換柏油床墊」、「柏油路比床溫暖」；有網友直指，「好誇張」、「遇到甩尾的，直接爆頭」。

轄區新興警分局指出，經調閱分局報案紀錄，並無接獲此件報案；另檢視該網路影片係於去年9月時拍攝，亦無法調閱相關路口影像查證。

警方表示，影片中的情侶躺臥於路面的行為已明顯違反道路交通管理處罰條例78條「躺臥於交通頻繁之道路足以妨害交通」，可處罰500元罰鍰。

警方呼籲，行人於道路上切勿有任何足以妨害交通之違規行為。馬路並非遊樂場，躺臥路面除面臨法律罰鍰外，更可能導致反應不及的車輛追撞，造成不可挽回的憾事。

高市一對情侶大白天愜意躺在市區八德一路路中央，畫面被路過機車騎士PO網。圖／「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」