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緬甸女大生車資不足遭丟包西濱公路！大園警暖心解圍

桃園電子報／ 桃園電子報

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緬甸籍女大學生昨日深夜下班後因車資不足，遭計程車司機請下車圖：讀者提供

兩名就讀於國立暨南大學的緬甸籍女大學生，昨(20)日晚間23時許於桃園市觀音區工廠下班後搭乘計程車，因車資不足，遭計程車司機請下車，受困於荒涼的西濱公路旁。所幸員警巡邏經過主動伸出援手，不僅化解兩人的焦慮，更一路護送並指引返家之路。

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家維不僅熱心指導兩人操作租借系統，更化身為導航員，詳盡說明前往目的地的安全路線。圖：讀者提供

大園分局表示，兩名緬甸籍女大生平時利用課餘時間前往觀音區工廠工讀貼補學費，昨日晚間兩人結束工作後搭乘計程車欲前往表妹住處投宿，未料途中發現身上現金餘額不足支付車資，司機隨即在台61線與忠孝路口附近要求兩人下車，兩名學子人生地不熟，只能站在寒風中不知所措，神情充滿焦慮。

草漯派出所長張家維當時正帶班執行防飆勤務，發現路旁兩名女子神色異樣，主動上前關懷。在得知兩人的困境後，張家維考量該路段夜間視線不佳且大型車輛往來頻繁，若任由兩人徒步恐生危險，便請兩位學生上車，親自載送她們前往草漯市區的YouBike站點。

抵達站點後，張家維不僅熱心指導兩人操作租借系統，更化身為導航員，詳盡說明前往目的地的安全路線，並再三叮囑深夜騎行務必注意自身安全。兩位女大生深受感動，頻頻向所長致謝，直呼「台灣警察真的好溫暖！」。

本文章來自《桃園電子報》。原文：緬甸女大生車資不足遭丟包西濱公路！大園警暖心解圍

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