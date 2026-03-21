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舊債未清再借3萬 男遭討債持利刃劃傷債主

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

網路謠傳台北市文山區有男子隨機砍人，轄區文二警分局澄清，昨天下午興隆路一帶確實有民眾遭利刃攻擊，但調查後是兩名男子間有債務糾紛，討債的林男遭對方劃傷，警方迅速在案發現場附近找到行凶的黃姓男子，並帶回分局偵辦。

警方調查，黃姓男子日前因沒錢，上網找到小額借貸，借出3萬元花用，但近日再度沒錢，黃男又上網找到小額借貸，雙方約在興隆路見面。

黃、林兩人互不認識，黃又開口要借3萬元，想不到林正是黃第一次借錢的同家公司，林核對黃的身分時，發現黃的舊債未還，立即開口要對方還錢，還出示手機拍下的黃男當初借錢借據佐證，要求還錢。

黃男表示沒錢想要離開，林男不讓他走，要他先清舊債，黃男氣急敗壞下，拿出摺疊刀威嚇對方。

警方20日下午3時許，獲報有人持利器在興隆路二段一帶發生衝突，立即派員趕赴現場，發現林姓被害人有明顯傷勢，立即送往萬芳醫院就醫，並追緝可疑犯嫌。

警方發現，涉嫌行凶的人是24歲黃姓男子，與被害人26歲林男有債務糾紛，黃男疑因被催討債務，涉嫌持摺疊刀攻擊林男，林男以手阻擋，導致手部及臉部遭劃傷，立即向路人求助。

警方趕到現場時，涉嫌人黃男仍在現場徘徊，警方發現後立即逮捕，並查扣涉案折疊刀等證物，全案將依涉嫌殺人未遂及傷害罪移送偵辦。

文山二分局澄清，本案是債務糾紛，並非隨機攻擊事件，請市民勿驚慌。

涉嫌行凶的黃姓男子（左下角）。記者廖炳棋／翻攝
涉嫌行凶的黃姓男子（左下角）。記者廖炳棋／翻攝

債務 討債

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