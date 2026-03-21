中壢建案工安意外 家屬怨業者冷漠…勞檢處：違反職安法

桃園市中壢區啟文路二段昨天發生建案工地意外，61歲李姓工人疑爬梯不慎墜落約1.5公尺處，消防局近11時接到報案電話，立即調派第二大隊青埔、興國分隊趕往現場，到場後初步研判李右胸及右上背疼痛，無明顯外傷，意識清楚，救護人員以給予頸圈長背板固定等救護處置後送醫。

意外發生後，家屬在網路平台PO文，抱怨到深夜營或建設公司都沒人到醫院探望和說明，並質疑沒有向桃園市政府通報工安意外。

市政府勞動檢查處今日表示，此案勞工自模板支撐工作場所墜落屬於職業災害，事發時間昨日上午約10時，勞檢處當天下午已受理通報。從影像初判，該工地高處作業及上下設備的防護不符職業安全衛生法令規定，勞工從事模板作業時現場也沒有作業主管監督管理，已派員查證，如發現工作場所違反職安法令情形屬實，將處事業單位3萬至30萬元罰鍰。