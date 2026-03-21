自小客車與杜姓婦人發生碰撞，造成其右腿骨折。圖：讀者提供

桃園市龜山區昨(19)日上午9時40分許，48歲江姓男子駕駛自小客車行經龍興街左轉萬壽路一段行駛時，不慎與在行人穿越道行走的45歲杜姓婦人發生碰撞，造成杜婦右腿骨折。

事故造成婦人右腿骨折，已送往醫院救治，小客車駕駛則未受傷。圖：讀者提供

龜山警分局說明，昨日接獲報案在萬壽路一段與龍興街口有車禍發生，江男駕駛自小客車，由龍興街左轉萬壽路一段往桃園方向行駛時，撞擊在行人穿越道行走的杜婦，造成其右腿骨折，已送往醫院救治，江男則未受傷。雙方經實施酒測，酒測值均為0。

警方呼籲，依據道路交通管理處罰條例規定，汽、機車行經路口未暫停或禮讓行人者，最高可處新臺幣6,000元罰鍰，請駕駛人務必遵守交通規則，共同維護交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】行人地獄再現龜山？婦人走斑馬線慘遭左轉小客車撞斷腿