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南橫關山6旬翁登山猝死 妻伴屍3千公尺高山苦熬寒夜今脫困

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市桃源區南橫山區昨天傳出一對夫妻前往攀登「南橫三星」之一的關山，不料在登頂後的返程途中，63歲的丈夫突發身體不適倒地，因無法及時救治不幸身亡，救援人員今天清晨以直升機吊掛將遺體運用下山。

據了解，這對夫妻有多次登山經驗，前兩天相約前往南橫挑戰，沒想到順利登頂成功後，在返回山下途中，63歲的丈夫疑似疾病突發，當場失去呼吸心跳，由於昨山區天候惡劣，直升機無法挺進救援，同行的妻子被迫在海拔超過3300公尺、氣溫極低的狹窄稜線上，伴著丈夫的遺體度過漫長黑夜。

內政部空勤總隊今天清晨把握天氣良好，順利起飛完成遺體吊掛，將死者送返平地。

這對夫妻是昨天從進涇橋登山口入山，沿途經過庫哈諾辛山屋、3026高地後，左取往關山方向前進，卻在途中發生意外，事發地點海拔高達3328公尺，屬於極度嚴苛的高山環境。

資深山友表示，關山沿線地勢險峻，不僅空氣稀薄，該路段更充滿碎石地形，對登山者的心肺功能與體能是極大考驗。

救援人員於昨天下午3時25分接獲報案後，原訂3時50分申請直升機執行吊掛，但無奈南橫山區氣候瞬息萬變，因雲層過厚、視線不佳，直升機無法安全進入目標區，救援行動被迫暫停。

今天清晨，山區天氣終於放晴，空勤總隊黑鷹直升機於上午6時50分，7時22分直升機抵達事發地點上方，救援過程中，直升機機組員與特搜人員頂著強風下放鋼纜，僅花費短短3分鐘便完成遺體吊掛與脫離。

高雄市消防局指出，由於死者明顯死亡，由空勤直升機吊掛下山後未送醫，後續已交由家屬及警方處理。

高雄桃源山區傳登山客猝死，救援人員今晨出動直升機將遺體吊掛下山。圖／消防提供
高雄桃源山區傳登山客猝死，救援人員今晨出動直升機將遺體吊掛下山。圖／消防提供

登山 夫妻 山難 遺體 直升機

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