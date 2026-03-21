賭債糾紛將退伍義務役軍人被刺身亡 嘉義法院裁押黃姓凶嫌

嘉義縣布袋鎮昨天驚傳因賭債引發衝突命案，蔡姓男子、顏姓男子持棍棒毆打黃姓男子追討賭債，過程中顏男反遭黃男持利器刺傷送醫不治。警依殺人罪嫌移送，檢方複訊後，昨晚向法院聲請羈押獲准。

布袋警分局在案發後3小時內火速將凶嫌黃姓男子逮捕，依殺人罪移送地檢署法辦，昨晚聲請法院羈押獲准。值得關注的是，死者顏姓男子為現役義務役軍人，在嘉縣大林營區服役，原預計5月退伍。突如其來的命案不僅讓家屬悲痛，也引發外界對役男安全與交友情況的關注。檢方排除涉及國安或境外勢力介入，確認為單純債務糾紛引發的暴力事件。

檢警調查，黃姓男子沉迷線上簽賭，積欠蔡男約40萬元債務，長期避不見面。蔡男掌握黃男與吳姓女子熟識，遂設局透過女子相約於布袋新塭運動公園見面。黃男不疑有他赴約，未料一現身便遭蔡、顏2男持棍棒攻擊。黃男不堪毆打，從身上取出折疊刀揮舞反擊，過程中顏男身中多刀倒地。

黃男見狀棄刀逃逸，駕車一路南下逃往台南藏匿。警方獲報後立即展開追查，透過監視器調閱與路線比對，短時間內鎖定行蹤，成功將人逮捕到案。檢警會同法醫相驗，死者頭部有明顯銳器傷，疑為致命關鍵，預計25日解剖，釐清確切死因與細節。全案也由檢察官持續指揮偵辦，釐清金錢往來與衝突經過。黃姓男子落網後警方依殺人罪移送地檢署，檢察官複訊後認定其涉犯重罪且有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。後續將擴大追查是否有其他共犯或相關不法情事。