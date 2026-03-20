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遊覽車擦撞大貨車釀19傷 公路局明啟動加強管理措施

聯合報／ 記者甘芝萁=/ 台北即時報導

今晚18時47分在桃園蘆竹發生欣樂遊覽車擦撞停靠路邊的大貨車事故，造成19人輕傷。交通部公路局表示，事故遊覽車車籍正常，駕駛人駕籍正常，近一周駕駛工時均正常，本日出車期間均無超速。

公路局指出，欣樂遊覽車客運有限公司擦撞停靠路邊之沅太交通股份有限公司（下稱沅太交通公司） 大貨車事故，公路局、新竹區監理所立即成立「0320蘆竹甲級事故應變小組」應變處理，遊覽車車內乘客人數共20人。事故造成19輕傷，已將傷者送至桃園敏盛醫院（3人）、林口長庚醫院（16人），截至22時20分止19名乘客皆於醫院治療中，皆無須住院，另有關事故確切原因尚待警察單位調查。

本次事故欣樂遊覽車公司大客車，該車於108年1月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗是115年1月20日，下次定檢日為115年7月18日；蘇姓（61歲）駕駛人駕籍正常，近一周駕駛工時均正常，本日出車期間均無超速。

公路局已要求欣樂遊覽車公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜，另新竹區監理所將於3月21日上午啟動事故立即性加強管理措施，派員至該事故業者公司進行安全管理查核，倘有違反汽車運輸業管理規則情事，將依相關規定裁處。

工時 遊覽車

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