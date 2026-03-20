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桃園遊覽車撞擊路邊大貨車 21人輕傷
桃園市蘆竹區榮安路今天晚間發生遊覽車撞擊停放路邊大貨車的事故，造成遊覽車上19名外籍女工及2名機車騎士受波及輕傷送醫。警方表示，詳細肇責仍待進一步調查釐清。
桃園市政府消防局表示，晚間7時47分許接獲報案，蘆竹區榮安路有遊覽車與大貨車發生交通事故，現場另有2輛機車發生車禍，共有遊覽車上19名外籍女工及2名男機車騎士輕傷送醫。
桃園市政府警察局蘆竹分局初步調查，61歲蔡姓司機駕駛的遊覽車，沿榮安路往長榮路方向行駛時，疑似因精神恍惚，不慎撞擊停放於路邊的大貨車。
警方表示，獲報後第一時間指派交通快打部隊前往現場支援，並執行封路管制；車上共有19名外籍女性勞工受傷，傷勢程度不一，警方已配合消防救護人員，將傷患分別送往鄰近醫院救治。
警方指出，蔡姓駕駛經現場實施酒測值為零，為確保救援空間及維護現場安全，榮安路暫時實施封鎖，目前未對周遭交通造成明顯衝擊，待事故現場清除完畢後，將立即解除封路恢復通行。事故詳細肇責，仍待進一步調查釐清。
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