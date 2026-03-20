疑司機恍神？蘆竹遊覽車撞卡車 19名乘客受傷送醫
桃園市蘆竹區榮安路今晚6時43分發生遊覽車撞卡車事故，造成車上19名女乘客受傷，消防局出動大量人車救援，現場由警方管制封閉，初步研判是遊覽車司機恍神導致，確切原因有待進一步釐清。
蘆竹警方表示，蔡姓遊覽車司機（61歲）今晚駕駛遊覽車載著19名移工沿榮安路往長榮路方向行進，不慎撞擊停放於路邊大貨車。
警方獲報後，第一時間指派交通快打部隊前往現場支援，並執行封路管制，車上19名移工傷勢程度不一，但都無生命危險，由消防送醫。警方已配合消防救護人員，將傷患分別送往鄰近醫院救治。蔡姓駕駛現場檢測沒有酒駕，疑似精神恍惚釀禍，確切原因有待進一步釐清。
另外，為確保救援空間及維護現場安全，榮安路暫時實施封鎖，待事故現場清除完畢後，將立即解除封路恢復通行。
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