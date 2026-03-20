疑司機恍神？蘆竹遊覽車撞卡車 19名乘客受傷送醫

台南市警一分局今中午據報機車失竊，警方立即調查該機車蹤跡，巡邏員警隨即於10分鐘後在東區東門路與林森路口發現36歲劉姓竊賊，當場將他攔查後逮捕，然而，員警逮人壓制在地的過程經人PO上網，形容穿著粉紅T恤的男子變成了名副其實的台南「在地」男子，在社群引發討論。

2026-03-20 16:40