影／三地門鄉驚傳墜車現場疑有4人離開 外籍女重傷受困4米深

屏東縣消防局今天傍晚近5時許接獲報案，三地門鄉安坡村涼亭橋下發生車禍，消防員獲報到場，汽車摔落橋下約4米深，現場疑副駕駛座42歲外籍女受困，頭部撕裂傷、手部骨折，意識清醒，救出後送往高雄旗山醫院救治。車禍原因待調查。

警方調查，今天傍晚近5時，接到報案，屏東縣三地門鄉屏7線安坡2號橋旁有車輛掉落事故。該汽車因不明原因自撞後摔落橋旁大排水溝，副駕駛座女性傷者由消防人員救起。

警方調查，車禍當下現場還有4人站在受損車輛旁，但卻馬上離開未作後續處置。消防局出動高樹、三地門分隊3車5人，汽車從橋下摔落高度約4到5公尺，一名女性待救，現場留有一本泰國籍護照，車上疑還有其他乘客與駕駛，警方仍調查中。

獲救外籍女子當時疑在副駕駛座，消防人員下午5時51分回報人已救出，頭部撕裂傷、手部骨折、多處擦傷，送往高雄旗山醫院。詳細車禍肇事原因里港分局調查中。

里港警分局呼籲，用路人行駛道路，務必注意車前狀況及道路環境，發生交通事故時，務必留置現場等候警方處理，切勿逕自離開，以免觸法。

屏東縣三地門鄉安坡村涼亭橋下今傍晚發生車禍，連人帶車摔落橋下約4米深，現場救出一名外籍女子。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣三地門鄉安坡村涼亭橋下今傍晚發生車禍，連人帶車摔落橋下約4米深，現場救出一名外籍女子。圖／讀者提供

屏東縣三地門鄉安坡村涼亭橋下今傍晚發生車禍，連人帶車摔落橋下約4米深，現場救出一名外籍女子。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣三地門鄉安坡村涼亭橋下今傍晚發生車禍，連人帶車摔落橋下約4米深，現場救出一名外籍女子。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣三地門鄉安坡村涼亭橋下今傍晚發生車禍，連人帶車摔落橋下約4米深，現場救出一名外籍女子。圖／讀者提供