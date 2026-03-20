大陸海警頻擾金門 海巡：應停止可能引發衝突行為

中國海警船於16、17日侵擾金門水域後，今天再度現蹤金門。海巡署表示，中國應重視區域和平穩定，停止任何可能引發衝突或升高對立的騷擾行為。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，第十二巡防區於今天下午2時許，透過情監偵系統掌握中國海警船集結趨勢，調度巡防艇前推至限制水域線上部署。

金馬澎分署指出，下午3時，中國海警「14507」、「14609」、「14531」及「14604」等4艘海警船，分別自料羅及沙溪堡南方以2組分進模式侵擾金門限制水域。巡防艇採取「一對一」併航監控，並透過中、英文無線電廣播要求轉向航離。中國海警船最終於下午5時3分全數轉向航出金門限制水域。

海巡署表示，中國海警侵擾不斷，並以不同編隊方式，試圖擾亂海巡監偵能量，創造巡航執法的管轄假象。

海巡署指出，中國應重視區域和平穩定，停止任何可能引發衝突或升高對立騷擾行為。面對日益嚴峻的灰色地帶威脅，將持續透過高科技裝備，全天候掌握海面動態，全力捍衛國家主權。