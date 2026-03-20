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影／失聯移工邊開車邊講手機 見警攔駕車逃還棄車仍被逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

越南籍黃姓失聯移工今天駕車行經新北市板橋區因邊開車邊講手機，引起巡邏員警注意欲攔車盤查，黃涉嫌駕車逃跑，因塞車不僅當街棄車，再翻越鐵柵門躲路邊社區，最後仍被員警持辣椒槍喝止順利逮人，警詢後解送移民署新北市專勤隊收容等待遣返。

今天中午12時許，新北市員警巡邏行經板橋區大觀路3段50巷時，發現黃姓男子（32歲）一邊開車還違規手持行動電話撥打，員警騎警用機車靠近欲攔車盤查，黃男見狀涉嫌駕車往板橋區金門街方向逃跑，因前方塞車不僅當街棄車，再徒步翻越鐵柵門躲進路邊社區，最後仍被員警持辣椒槍喝止順利逮人。

經員警初步盤查發現黃男為2023年11月即通報的越南籍失聯移工，該車則是向越南籍移工友人所借，警詢後解送移民署新北市專勤隊收容等待遣返。黃男棄車時因未停妥，一路滑動撞上路旁小貨及騎樓，針對黃男駕車使用手機、闖紅燈、攔檢不停等違規態樣，警方也將依法開單告發。

越南籍黃姓失聯移工今天駕車行經新北市板橋區邊開車邊講手機，見巡邏員警欲攔查涉嫌駕車逃還棄車躲仍被逮。 記者王長鼎／翻攝
越南籍黃姓失聯移工今天駕車行經新北市板橋區邊開車邊講手機，見巡邏員警欲攔查涉嫌駕車逃還棄車躲仍被逮。 記者王長鼎／翻攝

越南籍黃姓失聯移工今天駕車行經新北市板橋區邊開車邊講手機，見巡邏員警欲攔查涉嫌駕車逃還棄車躲仍被逮。 記者王長鼎／翻攝
越南籍黃姓失聯移工今天駕車行經新北市板橋區邊開車邊講手機，見巡邏員警欲攔查涉嫌駕車逃還棄車躲仍被逮。 記者王長鼎／翻攝

越南籍黃姓失聯移工今天駕車行經新北市板橋區邊開車邊講手機，見巡邏員警欲攔查涉嫌駕車逃還棄車躲仍被逮。 記者王長鼎／翻攝
越南籍黃姓失聯移工今天駕車行經新北市板橋區邊開車邊講手機，見巡邏員警欲攔查涉嫌駕車逃還棄車躲仍被逮。 記者王長鼎／翻攝

警用機車 失聯移工 移民署

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