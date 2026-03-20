花蓮高中生簽賭欠38萬不還？ 男到校門丟「尋人啟事」討債遭逮

花蓮某高中校門口遭人丟擲大量「尋人啟事」討債傳單，校方發現後報警，花蓮警分局組成專案小組，與台東警方聯手逮捕21歲江姓嫌犯。江指控該校一名高中生積欠38萬多元賭債後避不見面，才散發傳單討債，當事高中生則否認簽賭。警方已依恐嚇罪嫌將江嫌送辦。

此事發生在18日下午1時30分，一輛黑色小客車開到某高中校門口，丟擲30多張傳單後離去。校方發現異狀，撿起傳單一看竟是附上學生生活照的討債傳單，不但寫有斗大「尋人啟事」，還有「小朋友，欠債跑路小小年紀不學好」、「38萬8而已就再給我玩躲貓貓」、「各位同學們看看這是你們的好同學」等字眼。

花蓮警分局獲報後立刻成立專案小組，調閱沿線監視器畫面，發現黑車一路往南向台東方向行駛，同步通報台東警方，台東刑警大隊下午4時在台東逮捕21歲江姓嫌犯。

江嫌供稱，該所高中一名17歲學生去年8月起在網路簽賭地下球版，積欠38.8萬元賭債不還，還避不見面；並稱自己是小弟，17日從台中開車到花蓮要求這名高中生出面處理債務，原本要繞南迴回去台中，沒想到這麼快被逮。

警方調查，這名被指控積欠賭債的高中生否認簽賭，表示自己並沒有簽球版；警方已依恐嚇罪嫌將江男函送花蓮地檢署偵辦，並將向上追溯簽賭集團。

江姓男子到花蓮一所高中校門口丟擲傳單討債，但被指控的高中生否認簽賭。圖／民眾提供