影／男偷車10分鐘即被警壓制在地 目擊者PO網「台南在地男子」

台南市警一分局今中午據報機車失竊，警方立即調查該機車蹤跡，巡邏員警隨即於10分鐘後在東區東門路與林森路口發現36歲劉姓竊賊，當場將他攔查後逮捕，然而，員警逮人壓制在地的過程經人PO上網，形容穿著粉紅T恤的男子變成了名副其實的台南「在地」男子，在社群引發討論。

目擊者在Threads上發文指稱，台南林森路跟東門路口突然有幾個騎機車的警察，在路口突然開始鳴笛，然後就攔下這個粉紅男孩，接著粉男激烈抵抗，很快就被警察壓制在地，變成名副其實的台南在地男子。

有網友見狀直呼「這柏油路感覺超燙」，還有人詢問，到底發生什麼事？目擊者回答「阿災，路過看個熱鬧」，然而，此文一出，穿著粉紅T恤的男子遭員警壓制在地的過程，引發社群廣泛討論。

第一分局東寧所副所長顏威說，今日中午12時許受理民眾機車失竊案件。同時，警方積極展開調查該失車蹤跡。巡邏同仁隨即於10分鐘後，循線在東門路與林森路口發現騎乘贓車的男性竊嫌，現場將他攔查逮捕，依法究辦。警方詢問後，全案依涉竊盜罪移送台南地檢署偵辦。

台南市警一分局今中午據報機車失竊，警方立即調查該機車蹤跡，巡邏員警隨即於10分鐘後在東區東門路與林森路口發現36歲劉姓竊賊及機車，人贓俱獲。圖／讀者提供