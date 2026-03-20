清大知名生物藝術女助理教授遭聯結車撞亡 師生聞訊震驚不捨

台61線南下34公里昨天發生一起死亡車禍，清華大學藝術學院52歲曹姓女助理教授上午10點多，開車暫停在該路段路肩時，遭後方聯結車撞擊，曹姓女駕駛當場OHCA（到院前心肺功能停止），送醫後仍宣告不治；消息傳回學校，師生感到震驚且傷心不捨。

這名52歲的曹姓助理教授學經歷都相當豐富，她是昆士蘭理工大學熱帶作物研究群組（現屬「未來環境研究所」）博士，任職於清大藝術學院科技藝術研究所專任助理教授，專長為生物藝術、生物科技、生物資訊、轉錄體學、基因工程、分子生物學。

曹姓助理教授曾於中研院農生中心、台大生醫電資所、生化所、台大醫院精神醫學部、基因醫學部擔任博士後研究員，從事基因工程、分子生物學、次世代定序、轉錄體學等科學研究。

曹姓助理教授車禍身亡的消息傳回學校，師生皆感到傷心不捨。針對此事件，清大今天下午表示，校方已掌握訊息，相關單位進一步確認中。因關係個人及家屬隱私，現階段不便代為說明；若後續有可對外統一說明的內容，將再回覆。

清華大學藝術學院曹姓兼任女助理教授駕駛車輛昨天暫停在台61線路肩，遭後方聯結車撞擊。圖／桃園市消防局提供