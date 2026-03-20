快訊

疑拋錨停路肩…清大教授遭曳引車撞「夾殺分隔島」慘死 同事錯愕

已故作家王浩一愛女病逝 名醫曝姪女生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

立委質疑海鯤艦鉚釘沒鎖、排風管水漬？ 顧立雄回應避重就輕

聽新聞
0:00 / 0:00

疑車子故障停路肩 清大藝術學院助理教授曹存慧遭曳引車撞擊身亡

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園觀音區台61線南下34公里昨天上午發生死亡車禍，國立清華大學藝術學院52歲助理教授曹存慧疑因車輛故障暫停路肩，卻遭後方未注意路況的曳引車駕駛高速猛烈撞擊，整輛車扭曲變形卡在中央分隔島，女駕駛脫困時已無生命跡象，送醫不治，消息震撼學界。

曹存慧現為清大科技藝術研究所助理教授，具生物科技博士背景，畢業於澳洲昆士蘭理工大學，專長分子生物學、生物資訊與生物藝術，並主持校內生物藝術實驗室，長期投入跨領域創作與研究，她將科學知識轉化為藝術語言，關注生物倫理、科技與社會辯證議題，在國內生物藝術領域具相當代表性。

清大同事在社群發文悼念指出，曹存慧前一日仍參與國科會期末審查，並已完成升等資料送件，長期投入創作與教學，「沒想到新聞中的車禍，竟會發生在身邊同事身上」，對於曹女的驟逝感到難以置信。

大園警方調查，昨天上午10時，駕駛曳引車的56歲吳姓男子行經台61線南下34公里外側車道時，疑未注意車前狀況，撞上停於路肩的深灰色轎車，整輛車當場遭擠壓，被推上內側分隔島，車體嚴重扭曲變形，駕駛受困車內動彈不得。

警消獲報到場時，曹女已無呼吸心跳（OHCA），救護人員立即施以心肺復甦術（CPR）、使用自動體外心臟去顫器（AED）等急救處置，並送往桃園醫院新屋分院搶救，仍宣告不治。

警方在場實施交通管制，並對曳引車吳姓駕駛進行酒測，確認無酒駕情形，至於事故當時，曹女車輛是否因故障停於路肩、是否有設置警示措施，以及肇事責任歸屬，仍待後續調查釐清。

大園交通分隊長薛嘉凱表示，車輛若發生故障，應立即開啟危險警告燈並設置三角警示牌，人員應迅速離開車輛至安全處所，以避免二次事故發生。

清大助理教授曹存慧昨上午駕車行經台61線南下34公里處，疑似車輛故障暫停路肩，詎料卻遭後方疏於注意車前路況的吳姓曳引車駕駛撞上，當場受困車內失去生命跡象，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝
清大助理教授曹存慧昨上午駕車行經台61線南下34公里處，疑似車輛故障暫停路肩，詎料卻遭後方疏於注意車前路況的吳姓曳引車駕駛撞上，當場受困車內失去生命跡象，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝

清大助理教授曹存慧昨上午駕車行經台61線南下34公里處，疑似車輛故障暫停路肩，詎料卻遭後方疏於注意車前路況的吳姓曳引車駕駛撞上，當場受困車內失去生命跡象，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝
清大助理教授曹存慧昨上午駕車行經台61線南下34公里處，疑似車輛故障暫停路肩，詎料卻遭後方疏於注意車前路況的吳姓曳引車駕駛撞上，當場受困車內失去生命跡象，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝

國立清華大學藝術學院科技藝術研究所助理教授曹存慧，具生物科技背景，專長分子生物學、生物資訊與生物藝術，並主持校內生物藝術實驗室，跨域才女殞落令學界不捨。圖／取自國立清華大學科技藝術學院研究所官網
國立清華大學藝術學院科技藝術研究所助理教授曹存慧，具生物科技背景，專長分子生物學、生物資訊與生物藝術，並主持校內生物藝術實驗室，跨域才女殞落令學界不捨。圖／取自國立清華大學科技藝術學院研究所官網

藝術 車禍 清大

延伸閱讀

影／新莊工安意外！工人遭H型鋼梁重擊身軀 命危送醫

影／北市男酒吧下班騎車沒戴安全帽 撞BMW噴飛亡畫面曝

台中女高中生機警閃避仍被撞 轉彎車斑馬線不禮讓慘了

影／妙齡重機女自摔遭輾身亡…斷層掃描查死因 貨車司機3萬交保

相關新聞

疑車子故障停路肩 清大藝術學院助理教授曹存慧遭曳引車撞擊身亡

桃園觀音區台61線南下34公里昨天上午發生死亡車禍，國立清華大學藝術學院52歲助理教授曹存慧疑因車輛故障暫停路肩，卻遭後方未注意路況的曳引車駕駛高速猛烈撞擊，整輛車扭曲變形卡在中央分隔島，女駕駛脫困時已無生命跡象，送醫不治，消息震撼學界。

台北市警察加薪 外勤與刑事每月各增加近3千元與2千元

台北市警察局員警加薪，勤務繁重加成及刑事加成同步調高，台北市外勤警察同仁每月增加金額約2910元，加薪案已經台北市政府核定，並將溯自3月1日生效，也就是這個月就開始加薪。

新莊工地H型鋼梁重擊工人腹部再撞頭 送醫宣告不治

新北市新莊區新北大道三段某建築工地上午10時許發生工安意外，59歲王姓工人被彈開的H型鋼梁擊中軀幹，當場失去生命徵象，救護車將他送往衛福部台北醫院，急救後於中午12時許宣告不治，詳情尚待後續調查。

新莊87歲老婦疑自高處墜落 命危送醫

新北市新莊區新泰路今天下午2時許傳出墜樓事件，1名87歲老太太被發現墜落社區中庭，救護人員獲報趕抵時已無生命徵象，救護車送輔大醫院急救後於3時許宣告不治。

清大知名生物藝術女助理教授遭聯結車撞亡 師生聞訊震驚不捨

台61線南下34公里昨天發生一起死亡車禍，清華大學藝術學院52歲曹姓女助理教授上午10點多，開車暫停在該路段路肩時，遭後方聯結車撞擊，曹姓女駕駛當場OHCA（到院前心肺功能停止），送醫後仍宣告不治；消息傳回學校，師生感到震驚且傷心不捨。

影／苗栗頭份4層樓透天厝暗夜火警 4人吸入濃煙身體不適送醫觀察

苗栗縣頭份市八德一路一幢透天厝住宅今天凌晨零時許發生火警，屋內有2名女性受困，由消防人員搶救脫險，這起火警有4人因吸入濃煙造成身體不適，都送醫觀察，幸無大礙，火災發生原因將待火場調查釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。