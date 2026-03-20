疑車子故障停路肩 清大藝術學院助理教授曹存慧遭曳引車撞擊身亡

桃園觀音區台61線南下34公里昨天上午發生死亡車禍，國立清華大學藝術學院52歲助理教授曹存慧疑因車輛故障暫停路肩，卻遭後方未注意路況的曳引車駕駛高速猛烈撞擊，整輛車扭曲變形卡在中央分隔島，女駕駛脫困時已無生命跡象，送醫不治，消息震撼學界。

曹存慧現為清大科技藝術研究所助理教授，具生物科技博士背景，畢業於澳洲昆士蘭理工大學，專長分子生物學、生物資訊與生物藝術，並主持校內生物藝術實驗室，長期投入跨領域創作與研究，她將科學知識轉化為藝術語言，關注生物倫理、科技與社會辯證議題，在國內生物藝術領域具相當代表性。

清大同事在社群發文悼念指出，曹存慧前一日仍參與國科會期末審查，並已完成升等資料送件，長期投入創作與教學，「沒想到新聞中的車禍，竟會發生在身邊同事身上」，對於曹女的驟逝感到難以置信。

大園警方調查，昨天上午10時，駕駛曳引車的56歲吳姓男子行經台61線南下34公里外側車道時，疑未注意車前狀況，撞上停於路肩的深灰色轎車，整輛車當場遭擠壓，被推上內側分隔島，車體嚴重扭曲變形，駕駛受困車內動彈不得。

警消獲報到場時，曹女已無呼吸心跳（OHCA），救護人員立即施以心肺復甦術（CPR）、使用自動體外心臟去顫器（AED）等急救處置，並送往桃園醫院新屋分院搶救，仍宣告不治。

警方在場實施交通管制，並對曳引車吳姓駕駛進行酒測，確認無酒駕情形，至於事故當時，曹女車輛是否因故障停於路肩、是否有設置警示措施，以及肇事責任歸屬，仍待後續調查釐清。

大園交通分隊長薛嘉凱表示，車輛若發生故障，應立即開啟危險警告燈並設置三角警示牌，人員應迅速離開車輛至安全處所，以避免二次事故發生。

清大助理教授曹存慧昨上午駕車行經台61線南下34公里處，疑似車輛故障暫停路肩，詎料卻遭後方疏於注意車前路況的吳姓曳引車駕駛撞上，當場受困車內失去生命跡象，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝

清大助理教授曹存慧昨上午駕車行經台61線南下34公里處，疑似車輛故障暫停路肩，詎料卻遭後方疏於注意車前路況的吳姓曳引車駕駛撞上，當場受困車內失去生命跡象，送醫不治。記者陳恩惠／翻攝