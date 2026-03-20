吳男酒後駕駛自小客車釀禍。圖：讀者提供

桃園市中壢區3月15日下午16時許，一名19歲吳男駕駛自小客車沿中山東路三段往中壢市區方向直行，因酒後駕駛偏向至對向車道，與對向59歲唐男駕駛自小客車發生交通事故，波及後方40歲陳男駕駛之自小客車，導致吳男及唐男受有多處擦挫傷。

事故導致吳男及唐男受有多處擦挫傷。圖：讀者提供

中壢交通中隊說明，警方3月15日下午獲報在中山東路三段有交通事故發生，立即派員前往，經測試吳男酒測值為0.54，全案警詢後依公共危險案依法偵辦。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，酒後駕車不僅危害自身安全，更對他人的生命財產構成嚴重威脅，將持續加強攔查執法，請駕駛人切勿心存僥倖。特別提醒民眾，若有飲酒餐敘請「指定駕駛」、「代駕」或搭乘大眾運輸工具，親友間也應互相督促切勿酒駕，共同維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】19歲少年酒駕釀禍！中壢街頭猛衝對向2連撞