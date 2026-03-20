聽新聞
0:00 / 0:00

噪音車主慘了！蘇俊賓促修法成真 桃園祭出全國首例「扣牌處分」

桃園電子報／ 桃園電子報

S 50216989 0
桃園市政府跨單位由環保局會同警察局及監理機關推動「環警監聯合稽查專案」。圖：環保局提供

為有效遏止噪音車擾民問題、維護市民生活品質，桃園市政府跨單位由環保局會同警察局及監理機關推動「環警監聯合稽查專案」，針對改裝排氣管及高噪音車輛加強取締，並於近期開出全國首例噪音車「扣牌處分」，展現地方政府結合修法成果與科技執法的具體成效。

S 50216988 0
桃園近期開出全國首例噪音車「扣牌處分」。圖：環保局提供

桃園市副市長蘇俊賓表示，噪音車長期影響市民生活安寧，尤其「炸街」行為對社會觀感與公共秩序衝擊甚鉅，但過去相關罰則偏低，難以產生實質嚇阻效果。他指出，自己多次於行政院院會中提出建言，強調「噪音管制法」的裁罰不符比例原則，應從源頭強化管理與處罰力道。他也肯定中央部會能採納地方意見，並經立法院支持，已於去年12月三讀通過《噪音管制法》修正案，大幅提高罰鍰金額，並新增「一年內累犯吊扣牌照6個月」規定，讓執法更具實效。

環保局指出，此次全國首例扣牌案件，即是在新法上路後，透過環警監合作機制落實執行。這部遭處分車輛於今年1月初曾被攔查有非法改裝排氣管行為，噪音檢測也超標，經處分後仍未改善，3月再經攔查並檢測噪音超標，符合新法累犯規定，因而成為全國首例適用吊扣牌照之案件。

環保局表示，近年導入AI辨識與聲紋分析技術，提升違規車輛辨識精度，並與警方各分局加強合作，即時串聯攔查，大幅提升稽查效率，民眾陳情數量也較靜桃專案前下降38%。未來仍將持續針對重點路段及高風險時段強化巡查與攔查作為，對於違規改裝車輛，也會持續與監理機關合作依法辦理吊扣或註銷牌照，並要求完成改善後始得重新領牌。

環保局也呼籲車主切勿任意改裝排氣系統或製造高噪音行為，以免觸法受罰。市府未來也將持續推動跨機關整合與科技執法，從源頭管理到末端取締全面強化，打造安靜、宜居的城市環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：噪音車主慘了！蘇俊賓促修法成真 桃園祭出全國首例「扣牌處分」

科技執法 蘇俊賓 桃園 噪音

延伸閱讀

新北聯合稽查 補習班接送車逾齡違規挨罰

放寬外籍幫傭申請條件 蘇俊賓：百萬移工時代來臨但有四大缺口待補

桃園試辦大型重機停機車格 學者肯定但「執法恐有灰色地帶」

桃園4月起開放大型重機停機車格 試辦空間共享解停車難題

相關新聞

疑車子故障停路肩 清大藝術學院助理教授曹存慧遭曳引車撞擊身亡

桃園觀音區台61線南下34公里昨天上午發生死亡車禍，國立清華大學藝術學院52歲助理教授曹存慧疑因車輛故障暫停路肩，卻遭後方未注意路況的曳引車駕駛高速猛烈撞擊，整輛車扭曲變形卡在中央分隔島，女駕駛脫困時已無生命跡象，送醫不治，消息震撼學界。

台北市警察加薪 外勤與刑事每月各增加近3千元與2千元

台北市警察局員警加薪，勤務繁重加成及刑事加成同步調高，台北市外勤警察同仁每月增加金額約2910元，加薪案已經台北市政府核定，並將溯自3月1日生效，也就是這個月就開始加薪。

新莊工地H型鋼梁重擊工人腹部再撞頭 送醫宣告不治

新北市新莊區新北大道三段某建築工地上午10時許發生工安意外，59歲王姓工人被彈開的H型鋼梁擊中軀幹，當場失去生命徵象，救護車將他送往衛福部台北醫院，急救後於中午12時許宣告不治，詳情尚待後續調查。

新莊87歲老婦疑自高處墜落 命危送醫

新北市新莊區新泰路今天下午2時許傳出墜樓事件，1名87歲老太太被發現墜落社區中庭，救護人員獲報趕抵時已無生命徵象，救護車送輔大醫院急救後於3時許宣告不治。

清大知名生物藝術女助理教授遭聯結車撞亡 師生聞訊震驚不捨

台61線南下34公里昨天發生一起死亡車禍，清華大學藝術學院52歲曹姓女助理教授上午10點多，開車暫停在該路段路肩時，遭後方聯結車撞擊，曹姓女駕駛當場OHCA（到院前心肺功能停止），送醫後仍宣告不治；消息傳回學校，師生感到震驚且傷心不捨。

影／苗栗頭份4層樓透天厝暗夜火警 4人吸入濃煙身體不適送醫觀察

苗栗縣頭份市八德一路一幢透天厝住宅今天凌晨零時許發生火警，屋內有2名女性受困，由消防人員搶救脫險，這起火警有4人因吸入濃煙造成身體不適，都送醫觀察，幸無大礙，火災發生原因將待火場調查釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。