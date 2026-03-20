台北市警察加薪 外勤與刑事每月各增加近3千元與2千元

台北市警察局員警加薪，勤務繁重加成及刑事加成同步調高，台北市外勤警察同仁每月增加金額約2910元，加薪案已經台北市政府核定，並將溯自3月1日生效，也就是這個月就開始加薪。

台北市警察指出，為肯定第一線警察長期投入治安維護與交通疏導等高強度勤務辛勞，行政院已於2月12日核定修正「警察人員警勤加給表」，調升刑事加成及勤務繁重加成，以全面強化警察人員待遇與保障，並進一步提升整體士氣。

在勤務繁重加成部分，台北市警察局員警支給上限，由原1倍調升為1.3倍，外勤警察每月增加金額約2910元；警察局認為這次調升，能更加適切反映北市警察長期承擔高風險、高強度勤務付出，並協助留任及延攬優秀人才，持續強化北市治安、交通及警政服務品質。

另外刑事人員的刑事加成，也由原6成提高至8成，每月再增加金額約1940元，以鼓勵同仁持續投入刑事偵查工作，提升打擊犯罪效能。

台北市警察局局長林炎田表示，台北市為全國政經中心及交通樞紐，中央政府機關及重要外交使領館多集中於台北市，警察同仁除需執行日常治安與交通維護外，也須因應各類大型活動及突發事件，長期承受高度勤務壓力與風險。

北市警局自2020年12月起，積極研議提升勤務繁重加成方案，並在台北市政府及市議會大力支持下，每年持續向中央爭取。這次中央修正相關規定，正是對台北市警察長期努力與貢獻的肯認，未來也將持續精進勤務制度，提供市民更優質、更安全的生活環境