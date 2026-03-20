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影／苗栗頭份4層樓透天厝暗夜火警 4人吸入濃煙身體不適送醫觀察
苗栗縣頭份市八德一路一幢透天厝住宅今天凌晨零時許發生火警，屋內有2名女性受困，由消防人員搶救脫險，這起火警有4人因吸入濃煙造成身體不適，都送醫觀察，幸無大礙，火災發生原因將待火場調查釐清。
苗栗縣消防局指出，今天凌晨0點27分接獲住宅火警通報，派遣5輛消防車、消防及義消共31人趕往救援，現場為4層樓RC建築，救災人員趕抵火警現場，發現1樓冒出火舌及濃煙，並波及二樓，冷氣機燃燒，當時在二樓及四樓都有人受困，由救災人員相繼救出，包括58歲陳姓屋主及妻子、女兒及屋主妹妹共4人出現咳嗽、喉嚨痛等身體不適情況，由救護車預防性送醫。
消防局指出，主要火勢集中在一樓，救援人員出一條水線壓制火勢，隨後在二樓及四樓救出受困2名女性。火勢在凌晨1點撲滅後，使用正壓風機排煙，現場一樓有3輛機車被燒燬，火警原因待調查。
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