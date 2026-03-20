新北樹林住宅竊案損失逾300萬元 警拘提慣犯到案

新北市府樹林警分局今天表示，日前破獲一起住宅竊盜案，失主遭竊300餘萬元，連提款卡也因洩漏密碼被盜刷。警方說，李姓竊嫌在北市形跡可疑遭攔檢查獲毒品，隨後被查出是慣犯。

樹林警分局偵查隊長許雅慧今天接受中央社記者電訪表示，3月14日接獲報案稱，樹林區保安二街某傳統公寓住宅頂樓遭人侵入行竊，屋內財物遭翻動，損失包含黃金、珠寶首飾、古幣、現金及外幣等。另外，因為將提款密碼字條，放在提款卡內，也遭盜領新幣幣12萬元，總損失約新台幣344萬元。

警方說，專案小組調閱監視器影像及採集生物跡證比對，發現竊嫌是隨機犯案，於被害住家附近勘查後，趁著傳統公寓的大門沒關，闖入頂樓加蓋住家，從廁所進入行竊。

警方說，經循線發現李姓男子涉案，且比對生物跡證他是慣竊，1月曾在樹林區另處行竊筆記型電腦，犯案時會製造斷點阻撓警方追查。

專案小組報請核發拘票及搜索票，恰好，居無定所的李嫌18日晚間在台北市萬華區因為形跡可疑遭攔查，於身上起出毒品等移送。新北警方於是等李嫌完成毒品案件交保程序後，將李嫌拘提到案。查扣現金、黃金、珠寶、古幣及外幣等相關贓證物。全案詢問後依加重竊盜罪嫌移送。

樹林分局醒民眾，應加強住宅防竊措施，出門時務必檢查門窗是否上鎖、重要財物及現金妥善保管、避免在社群媒體公開行蹤或假期外出資訊；同時可考慮安裝監視器或警報設備。